Nuovo ambulatorio di Corpolò, si firma l'atto. Gianfreda: "Visiteranno diversi medici di famiglia"

Giovedì, 30 maggio, è il giorno atteso per la consegna dell’immobile di Corpolò da adibire a nuovo ambulatorio medico, con la firma dell’atto di compravendita da parte del Comune che ne diventerà quindi il proprietario. Diversi medici di medicina generale hanno già dato la loro disponibilità a operare qui uno o più giorni alla settimana non appena i lavori saranno portati a termine e l’immobile sarà fruibile.

“Le procedure di riapertura, in particolare, saranno gestire dall’azienda Usl – spiega l’assessore alle Politiche per la Salute Kristian Gianfreda -. Questa iniziativa rappresenta un impegno straordinario da parte dell’amministrazione comunale che mette a disposizione uno spazio per le attività sanitarie in una zona che altrimenti rimarrebbe scoperta dalla presenza di medici di base. Il tutto, ovviamente, è stato messo in campo grazie alle indicazioni ricevute dai cittadini e al percorso di ascolto avviato con la comunità, in maniera coerente all’obiettivo di mandato di avvicinare la sanità a casa delle persone attraverso un nuovo modello assistenziale dotato di presidi sanitari e luoghi di cura diffusi”.

“In quest’ottica – conclude l’assessore -, è in corso anche un’istruttoria per la realizzazione della Casa di Comunità di Rimini Nord (Viserba), con l’annessa gestione pluriennale dei servizi, che si integra con le altre azioni in corso. Questi cambiamenti, come ampiamente ribadito, sono tutti finalizzati a una territorializzazione dei servizi, nel solco di una maggiore efficienza e velocità di risposta ai bisogni della cittadinanza. Ringrazio i consiglieri che si sono resi disponibili in questo percorso di ascolto, in particolare la consigliera Guaitoli”.