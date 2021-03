Nuovo assetto del trasporto scolastico: sospese le corse "bis Covid"

La decisione soddisfa la necessità di trasporto degli studenti impegnati in laboratori scolastici, il servizio per coloro che hanno disabilità e comunque di una clientela che seppure ridotta necessità di corse negli orari previsti dal servizio

Nella mattinata di mercoledì è stato definito il piano del trasporto pubblico scolastico alla luce del DPCM attualmente in vigore e la decisione di istituire la ‘zona rossa’ in Romagna da parte della Regione Emilia-Romagna. Seguendo le indicazioni di AMR, Start Romagna da domani, giovedì 11 marzo confermerà il ‘servizio feriale scolastico’ che non modifica frequenze di transito dei bus. Saranno invece eliminate le cosiddette ‘corse bis Covid’, inserite a settembre e gennaio. Ciò vale per tutti e tre i bacini provinciali serviti da Start Romagna. La decisione soddisfa la necessità di trasporto degli studenti impegnati in laboratori scolastici, il servizio per coloro che hanno disabilità e comunque di una clientela che seppure ridotta necessità di corse negli orari previsti dal servizio.