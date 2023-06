Nuovo blitz di Mister Boomer: stavolta colpisce al campo del baseball di Rivabella

Torna a colpire “Mister Boomer”, il goliardico “guastatore” che - armato di microfono e cassa amplificata - irrompe nei luoghi più improbabili della città per diffondere tra le nuove generazioni il suo Verbo. Dopo il blitz al liceo “Einstein” e al “Rimini Wellness” e l’irruzione al liceo “Volta-Fellini” e all’Istituto Alberghiero “Savioli” di Riccione, sabato pomeriggio “Mister Boomer” ha inscenato un altro festoso flash-mob al campo del baseball di Rivabella dove era in corso il derby fra le rappresentative Under 14 e Under 15 dei Falcons Torre Pedrera.

Tra un inning e l’altro, Mister Boomer ha fatto irruzione sul diamante rubando la pallina (poi autografata) ed improvvisando - davanti agli occhi stupiti dei ragazzi - il suo solito esilarante siparietto. E così, di fronte ad una platea di giovani - prima incuriositi e poi coinvolti in maniera entusiastica nelle coreografie - il “Boomer più famoso d’Italia” ha intonato il suo brano conquistando gli applausi convinti dei giocatori che hanno intonato e ballato al ritmo della hit. Poi, dopo la rituale consegna delle magliette (con la scritta “Io sono un Boomer”), è sparito in un lampo (com’era arrivato) lasciando dietro di sé la solita domanda: dove colpirà la prossima volta Mister Boomer?