Nuovo blitz di “Mister Boomer”: stavolta colpisce in due scuole superiori di Riccione

?Ancora “Mister Boomer” - sempre lui! - è stato protagonista ieri mattina (martedì) davanti a due scuole superiori di Riccione: il liceo “Volta-Fellini” e l’Istituto Alberghiero “Savioli”. Dopo il blitz al liceo “Einstein” e al “Rimini Wellness”, ecco un altro festoso flash-mob messo in scena dopo il suono della campanella. L’ormai iconico personaggio demenziale, autore del tormentone “Io sono un boomer”, ha atteso gli studenti al di fuori del cancello, improvvisando - con cassa amplificata, microfono e cartello d’ordinanza - il suo solito esilarante siparietto.

E così, di fronte ad una platea di giovani - prima incuriositi e poi coinvolti in maniera entusiastica nelle coreografie - il “Boomer più famoso d’Italia” ha intonato il suo brano conquistando gli applausi convinti degli studenti che, in cerchio, hanno ballato al ritmo della hit e, alla fine, l’hanno riempito di foto e di abbracci affettuosi. Poi, dopo la rituale consegna delle magliette (con la scritta “Io sono un Boomer”) e qualche simpatico scambio generazionale di opinioni e punti di vista, Boomer è sparito in un lampo (com’era arrivato) in attesa della prossima impresa. E la domanda è già un tormentone: dove colpirà la prossima volta Mister Boomer?