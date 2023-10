Nuovo campo da calcio e parco giochi inclusivo, in funzione la nuova area verde di via Rodriguez

E’ fruibile e a disposizioni di famiglie e bambini, il parco pubblico inclusivo che il privato ha realizzato nell’ambito delle opere di urbanizzazione legate al piano particolareggiato di via Rodriguez, alla Colonnella, nella zona a ridosso dell’ospedale Infermi. Un’area verde di circa 4.700 metri quadrati che ora è attrezzata con diversi giochi senza barriere e fruibile a tutti.

Si tratta di un nuovo parco giochi, collocato in un’area importante e centrale della città, dove sono stati realizzati giochi inclusivi, sull’esempio di quello inaugurato nel 2016 in piazzale Fellini. Dotato di attrezzature in grado di consentire a tutti i bambini e ragazzi di divertirsi in piena sicurezza, senza barriere e senza ostacoli anche per chi ha disabilità fisiche o sensoriali. Oltre ai giochi, nell’area verde è stato realizzato anche un nuovo campo da campo da calcio.

La firma, siglata ieri dell’atto di cessione tra Comune e privato, include anche la cessione di un’area verde di circa 700 metri quadrati, che adesso è ha disposizione della Scuola Elementare “La capriola” e della Scuola Materna “Lo Scarabocchio”. Un ‘area che rappresenta un ampliamento della corte esterna della scuola, che adesso consente di sfruttare nuovi spazi a disposizione dei più piccoli e delle loro famiglie che frequentano questi i scolastici di via Maccanno.