Nuovo cantiere e senso unico alternato in vista al Ponte Verucchio

Il ponte di Verucchio verso ulteriori interventi e a metà gennaio arriverà un nuovo senso unico alternato per consentire la prosecuzione del cantiere. Focus della Provincia sui ponti. E questa volta per il “Verucchio” ci sono fondi e cronoprogramma per una soluzione definitiva. Si tratta di un cantiere che nel suo complesso verrà a costare 4 milioni di euro: dopo aver sistemato fondazioni e spostato le travi, i prossimi passi saranno quelli del rinforzo strutturale e degli interventi sul fronte sicurezza sismica.

Costruito nel 1974 il ponte negli anni si è deteriorato per molteplici motivi, come spiega l’ufficio tecnico della Provincia: si tratta di un collegamento di 180 metri che sente il peso degli anni che passano, l’erosione dovuta dal fiume e il problema di un movimento tettonico che ha comportato la compressione della struttura.

“Siamo in ritardo di al massimo un paio di mesi, nonostante due anni resi complicati per via della pandemia e del lockdown – spiega il presidente della Provincia Riziero Santi -, tuttavia siamo arrivati alla riapertura dell’infrastruttura con doppio senso di marcia e senza limiti di peso. Chiediamo solo ancora un po’ di pazienza, visto che a gennaio per alcuni giorni si renderà ancora necessario il senso unico alternato”.

Nel piano investimenti da 62 milioni di euro annunciato dalla Provincia, sono 28 quelli destinati alla viabilità. E l’ente sta passando al setaccio tutti i ponti del territorio: ci sono 15 milioni di euro pronti per varie manutenzioni ai 150 ponti, ma ci sono anche i fondi per tre strutture completamente nuove: 2,2 milioni per ponte sulla Sp76 Casteldelci, 5 milioni ponte sulla Sp607 Novafeltria-Maiolo e 7 milioni per il ponte Messa sulla Sp69bis. Infine lungo la Valmarecchia sono stanziati fondi per la sistemazione di circa 30/35 chilometri di strade che andranno a sommarsi ai 75 chilometri già trattati nel corso degli ultimi anni.