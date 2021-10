Nuovo centro culturale, "Bim Kids 2040" e fiera d'autunno: domenica di eventi a Bellaria

Inaugurato domenica, alla presenza delle autorità e con una buona partecipazione di pubblico, il nuovo "Centro Culturale Vittorio Belli. Arte, Musica, Ambiente". “Un contenitore culturale proiettato verso il futuro, in cui troveranno spazio arte, musica e ambiente: consolidando la collaborazione con la scuola di musica e rilanciando forte sul tema della sostenibilità, oltre che sul sostegno ai talenti locali. A salutare il nuovo corso della struttura, la mostra di due giovani creativi, Ambra Mandarancio e Yopoz, impreziosita dal suggestivo ‘bosco pensile’ installato da Claudio Ballestracci. In calendario anche workshop con i quali il Centro Culturale Vittorio Belli incrocerà le attività del Piano Strategico Bim 2040: il primo in programma proprio nella mattinata di domenica.

Sempre domenica la giornata di festa alla ex Fornace, dove centinaia di bambini sono stati i protagonisti della festa finale legata al progetto “Bim Kids 2040. La città dei bambini”: l’importante, e imponente sotto il profilo dei numeri con 250 studenti coinvolti, percorso laboratoriale promosso in collaborazione con gli istituti comprensivi, Fondazione Verdeblu e Kiklos, strettamente connesso al Piano Strategico BIM2040 avviato dall'Amministrazione. Domenica il momento clou, con la “consegna” al Sindaco Filippo Giorgetti del lavoro condotto nei parchi nelle ultime settimane: trattati temi quali uguaglianza, democrazia, ruolo delle istituzioni, sostenibilità, il tutto declinato sui goal dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un'esperienza che concretamente andrà a orientare le scelte strategiche future dell'Amministrazione. Giornata completata da un aperitivo e un pic nic all'aperto per tutte le famiglie presenti.

Una giornata di shopping, musica, auto e moto d’epoca, quella andata in scena sabato scorso in zona Porto Canale a Bellaria Igea Marina: grazie alla Fiera d’Autunno frutto della sinergia tra Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti, con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale ed in collaborazione con Polo Est Village e Romagna Experience. Obiettivo dell'evento, unire eccellenze, atmosfere e life style delle due famose riviere, Romagna e Versilia, a partire dalla presenza dei manufatti artigianali del rinomato Mercatino di Forte dei Marmi: la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Poi ancora la biancheria casa, i pizzi e la lingerie, oltre che lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche e una mostra d’auto e moto d’epoca. Buona la partecipazione, per la soddisfazione da parte degli organizzatori: "Continueremo a puntare sulla qualità e sulla valorizzazione di tutte le stagioni per una Bellaria Igea Marina che sia meta turistica 365 giorni all'anno."