Nuovo ciclo di incontri e laboratori per scrivere il Piano urbanistico generale

Come immaginiamo Riccione fra dieci anni? A partire da questa domanda, la sera di martedì, 16 aprile, il Comune di Riccione presenta alla città, al Palazzo del Turismo, i primi esiti di Riccione cambia, il percorso di consultazione e partecipazione del Piano urbanistico generale.

“Riccione è una città attrattiva, turistica e ricca di servizi, imprese, persone - dichiara Daniela Angelini, sindaca della città -. Tuttavia, viviamo in un mondo in rapidissima evoluzione e in cui la crisi climatica, la recente pandemia e l’alluvione dello scorso anno ci hanno mostrato i limiti del nostro agire. Pensiamo dunque che sia indispensabile avere un Piano (il Pug, Piano urbanistico generale) con cui ripensare la città. Desideriamo che le cittadine e i cittadini siano al centro di questo dibattito — prosegue la sindaca — e che le scelte del Piano si misurino concretamente con le ambizioni e gli interessi di tutti”.

I soggetti coinvolti

I giovani e il mondo ambientale, che immaginano una città più verde, sostenibile e proiettata al futuro. Gli abitanti di quartieri e frazioni e il tessuto sociale, che immaginano una città più bella, attrezzata e a misura di persona. Le imprese, che hanno idee, risorse e interesse ad investire in progetti di rigenerazione urbana e ambientale. Il mondo della cultura e della creatività, che sa produrre contenuti con cui riattivare contenitori e spazi in disuso e può accompagnare i processi di trasformazione e innovazione urbana. I professionisti, che sono chiamati dalla nuova legge urbanistica ad innovare le proprie competenze e ad affiancare chi intende investire sulla città con attenzione al consumo di suolo, al clima che cambia, al riuso del patrimonio.

L’assessore Andruccioli: “Facciamo il punto sull’idea di città”

“Riccione cambia sarà l’occasione per fare il punto sull’idea di città che possiamo costruire col Piano — commenta Christian Andruccioli, assessore all’urbanistica e all’ambiente -. Nella prima parte della serata presenteremo il percorso e i tempi di elaborazione del Pug, il gruppo di lavoro e i primi esiti del lavoro iniziato: anzitutto una sintesi delle analisi sulla città che stanno emergendo dal quadro conoscitivo e a cui l’Ufficio di Piano sta lavorando; poi l’esito della Scuola di Urbanistica “Superr”, un’esperienza di urbanistica partecipata inedita nel panorama nazionale, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dedicata al protagonismo delle ragazze e dei ragazzi di Riccione come contributo alla strategia del Piano; e infine gli esiti dei focus-group dedicati ai soggetti strutturati del territorio: le associazioni, i rappresentanti delle categorie economiche, i sindacati, gli ordini professionali e il mondo ambientale con cui l’Ufficio di Piano si è confrontato sul Pug a novembre e dicembre scorso”.

Nella seconda parte dell’incontro verrà presentato il ciclo di laboratori dedicati al Piano, “quattro incontri tematici - conclude Andruccioli - che stiamo pianificando sul territorio tra maggio e ottobre 2024. Incontri dedicati a cittadine e cittadini, con cui vogliamo approfondire il quadro conoscitivo del Piano, condividere i temi della legge attraverso il contributo di esperti e discutere le sfide che saranno alla base della strategia del Pug”.

L’incontro di domani sera si terrà al Palazzo del Turismo, alle 20.45. Oltre alla sindaca e ai componenti della Giunta comunale, saranno presenti i rappresentanti dell’Ufficio di Piano e gli esperti che stanno accompagnando il Comune di Riccione nello sviluppo del Pug.

L’incontro avrà una durata di circa due ore, possono partecipare tutte le persone interessate: cittadini, studenti, imprenditori, professionisti, associazioni, gruppi informali, comitati, rappresentanti dei quartieri, etc.