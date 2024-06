Nuovo Civivo dei lettori volontari per i piccoli pazienti ricoverati in pediatria

La solidarietà e l'amore per la lettura si incontrano nel nuovo ‘Gruppo Lettori Volontari Pediatria’ nato dal cuore grande dei cittadini di Rimini. Coordinato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini e costituitesi la scorsa settimana a seguito dell’approvazione dello schema di patto di collaborazione nell'ambito del progetto comunale di partecipazione e cittadinanza attiva, il neo civivo si propone di portare un po' di magia e serenità ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell'Ospedale Infermi attraverso la lettura di fiabe e racconti. Si tratta di 17 generose volontarie, tutte opportunatamente preparate, che si dedicheranno all'organizzazione

e preparazione di letture da proporre ai piccoli degenti, le quali si svolgeranno con cadenza settimanale, indicativamente nel tardo pomeriggio, sempre in accordo e previa autorizzazione del personale ospedaliero. Oltre alla lettura di fiabe, il gruppo si propone di creare momenti di svago con giochi e attività di condivisione, rendendo il ricovero un'esperienza meno pesante e più piacevole per i bambini.

La squadra delle volontarie sarà facilmente riconoscibile grazie a t-shirt, spille o gilet con il marchio Civivo, che indosseranno durante le loro visite al reparto. Visite destinate a lasciare un segno positivo nella comunità di Rimini grazie al potere della lettura e delle storie, le quali sono pensate non solo per aiutare i piccoli pazienti a passare il proprio tempo durante il percorso di cura, ma anche per portare loro conforto e stimolarli nell’immaginazione. “Probabilmente i nostri occhi 'parlano' per noi, è stato davvero emozionante poter ricominciare – sono le parole piene di emozione di Federica, referente del gruppo -. Le letture vengono proposte nelle singole stanze, cerchiamo di portare storie e albi illustrati in linea con le età, i desideri e le preferenze dei bambini e ragazzi che incontriamo. Un’attività meravigliosa”.

"Il 'Gruppo Lettori Volontari Pediatria' - ha commentato l'assessore Francesco Bragagni - rappresenta un esempio luminoso di come la partecipazione attiva e la cittadinanza solidale possano trasformarsi in azioni concrete, capaci di portare gioia e speranza nelle vite della comunità. Qui, in particolare, si tratta di un progetto nato dalla volontà di portare sollievo ai piccoli pazienti ricoverati, provando ad addolcire la loro permanenza in ospedale. E' la cosa più bella che si possa fare".

Come noto il progetto Ci.Vi.Vo. è rivolto a gruppi di cittadini, comitati, associazioni di volontariato, onlus e/o persone singole, la partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Rimini, anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo

titolo di soggiorno. Il Comune di Rimini provvede alla copertura assicurativa dei volontari e fornisce altresì assistenza logistica e i materiali necessari per lo svolgimento delle attività concordate.