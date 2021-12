Nuovo comandante per i vigili del fuoco: Piergiacomo Cancelliere in visita al Prefetto

Il Prefetto ha ricevuto in visita il neo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Piergiacomo Cancelliere, accompagnato nella circostanza dall’Ing. Luca Manselli che cessa dalla reggenza. L’Ing. Cancelliere, neo promosso primo dirigente, assume da martedì la titolarità per questo territorio e ha assicurato fin da subito la massima collaborazione istituzionale. Funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 2006, il neo Comandante si è occupato particolarmente di comportamento e caratterizzazione di sistemi elettrici in caso di incendio ed esplosione, dei sistemi antincendio di protezione attiva e delle tecnologie di spegnimento, oltre ad essere pienamente coinvolto nello sviluppo di normative nazionali ed internazionali.





Competenze che il Prefetto auspica possano essere ulteriormente sviluppate in questo territorio, anche in riferimento all’elevato numero di strutture ricettive e alle numerose iniziative che nel corso dell’anno si svolgono in provincia e che coinvolgono, complessivamente, milioni di persone. Il Prefetto, nel ringraziare l’Ing. Manselli e nel dare il benvenuto all’Ing. Cancelliere, si è detto certo di future relazioni che, come da consolidata tradizione, saranno improntate ad un reciproco e leale scambio di professionalità convergenti verso il comune obiettivo della salvaguardia della sicurezza della comunità provinciale e dei flussi turistici che caratterizzano questo territorio. Il Dott. Forlenza ha, ancora una volta, sottolineato l’insostituibile apporto dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale non solo sul piano locale, ma anche su quello nazionale in occasione di calamità o emergenze ed ha confermato la massima stima per un Corpo che opera con spirito di abnegazione a tutti i livelli e anche nelle più difficili condizioni, a beneficio di tutti.