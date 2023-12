Nuovo Day Hospital oncologico-pediatrico dell’Infermi: raggiunta la cifra per coprire i costi di realizzazione

Sarà operativo entro il mese di giugno 2024 il nuovo Day Hospital oncologico-pediatrico dell’ospedale Infermi di Rimini.

Questo è l'obbiettivo che la Direzione Sanitaria di Ausl Romagna si è posta sul completamento dei lavori di questa nuova ed importantissima area, funzionale per il reparto di pediatria e di oncologia pediatrica, che darà ulteriore impulso all’innovazione del sistema di cura e accoglienza dell’ospedale Infermi di Rimini e del nostro territorio. "Grazie all'impegno di AROP – dichiara Roberto Romagnoli, presidente dell’associazione - con il gruppo AESSE e di altri finanziatori privati, CIA Conad e Associazione Il Germoglio fondata da Denis Amadori del gruppo Amadori di Cesena, è stata raggiunta la cifra di 650.000 euro, a copertura dei costi complessivi per la realizzazione del Day Hospital. Un grazie speciale alla dottoressa Roberta Pericoli e a tutto lo staff medico e infermieristico, per il lavoro instancabile che svolgono: questo reparto è anche un contributo al loro importantissimo lavoro”.

“Abbiamo raggiunto un nuovo importante traguardo – sottolinea Francesca Raggi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Rimini Santarcangelo Novafeltria - che ci permetterà di migliorare la qualità delle cure ai nostri piccoli pazienti, oltre a migliorare la qualità delle condizioni di somministrazione delle terapie da parte del personale sanitario”. Un ringraziamento particolare giunge anche dalla direzione generale dell’Ausl della Romagna alle associazioni, che con grande senso civico e generosità hanno creato una vera e propria task force, al fine di sostenere in maniera così importante e significativa un progetto fondamentale per la cura e l’assistenza oncologica pediatrica nell’ospedale di Rimini.