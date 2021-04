Nuovo delicato intervento per Gessica Notaro: "Ho voglia di chiudere queste ferite una volta per tutte"

Dopo il delicato intervento al volto, a cui era stata sottoposta lo scorso 14 aprile, Gessica Notaro sta affrontando la difficile fase post operatoria e si affida a Facebook per far sapere di continuare a stare lottando. Per la riminese, sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Eddy Tavares condannato in via definitiva a 15 anni e 5 mesi senza nessuno sconto di pena da parte della Cassazione, l'operazione durata oltre 2 ore è stata "molto impegnativa, sia per me che per i miei dottori. Sono stata presa da un momento di sconforto come è normale che sia perché inizio a vedere il traguardo ma sono moralmente sfinita". A distanza di 10 giorni, però, il morale dell'ex modella è migliorato anche se come ha spiegato "ho ancora delle difficoltà. Le ferite intorno alla bocca sono aperte e fastidiose e ci vorranno ancora un po’ di tempo e pazienza per rimarginarle.Sto cercando di concentrarmi su me stessa per guarire ma comunque continuo la mia vita normale indossando, ora a maggior ragione, la mascherina in modo tale da non rischiare infezioni. Ho voglia di chiudere queste ferite una volta per tutte, ho voglia di tornare bella per me, spero di darvi presto notizie positive".