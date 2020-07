Nuovo edificio per il Buon Vicinato di viale Caravaggio

E' stato approvato in Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica - economica dei lavori per la costruzione di un edificio ad uso del Buon Vicinato in viale Caravaggio, per una spesa complessiva dell’investimento dei lavori di 130 mila euro. Il nuovo edificio, su un unico piano, con un bagno pubblico utilizzabile dai cittadini, sarà un prefabbricato in legno che verrà installato nel parco di viale Caravaggio spazio aperto ad uso del Buon Vicinato per le varie attività. L'edificio avrà caratteristiche simili a quello già realizzato in viale Puglia. Porticato molto ampio esterno in modo che si possa avere dello spazio aperto sul parco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo edificio avrà delle caratteristiche eco-compatibili, sarà accogliente e avrà una posizione strategica per coloro che frequentano il centro di Buon Vicinato di viale Caravaggio - ha detto l'assessore all'Ambiente e Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. E' significativa l'attenzione che l'amministrazione ha per le forze di socialità soprattutto per la terza età. L'ampio porticato poi darà la possibilità di passare qualche ora all'esterno, nelle stagioni più miti, in un ambiente confortevole e protetto".