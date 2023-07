Nuovo gattile, c'è la soluzione. "Individuato l'immobile nella prima collina, il tema approda in consiglio"

La "Lista Jamil - Rimini Rinata", al fine di mantenere gli impegni presi in campagna elettorale, si è attivamente adoperata per trovare una soluzione alla problematica riguardante i nostri amici a quattrozampe all'interno del Comune di Rimini. In rappresentanza della "Lista Jamil - Rimini Rinata", Uliana Vergoni supportata dal Consigliere Comunale Andrea Bellucci, a seguito di un percorso collaborativo con diverse associazioni animaliste locali, che ringraziano per la condivisione di intenti, hanno lavorato per trovare un'alternativa rapida che potesse risolvere la situazione. In un primo momento, durante l'inverno, sembrava che un possibile accordo con il Canile di Riccione avrebbe potuto essere la risposta, tuttavia, a causa di diverse vicende emerse in città, tale opzione non è risultata essere la soluzione più rapida da praticare.

Nonostante i contrattempi la "Lista Jamil - Rimini Rinata" non ha mai smesso di cercare alternative praticabili, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla ricerca di soluzioni. Dopo un'attenta analisi sia dal punto di vista della fattibilità tecnica che economica, è stato individuato un immobile di proprietà del Comune, situato nella prima collina di Rimini che, oggi, "riteniamo una valida alternativa da percorrere", è l'annuncio.

"La struttura, che necessita di interventi di manutenzione, sarà in grado di rispondere alle necessità e spesso emergenze di gestione della popolazione felina che emergono quotidianamente nella nostra comunità garantendo così un supporto ai nostri amici a quattrozampe, alle esigenze dei cittadini e alle Associazioni di volontariato animalista del territorio", prosegue la nota.

La soluzione proposta rispetterà inoltre le specifiche disposizioni di legge regionali e sanitarie, in quanto attualmente non è previsto che cani e gatti possano essere ospitati nelle stesse strutture.

"Siamo lieti di anticipare che questa proposta verrà formalmente presentata durante la prossima sessione del Consiglio Comunale, in occasione della presentazione del Documento Unico di Programmazione - spiegano i rappresentanti -. La "Lista Jamil - Rimini Rinata", coerente con il suo impegno costante verso la tutela degli animali, continuerà a lavorare per assicurare il miglior servizio possibile alla cittadinanza e al benessere dei nostri fedeli amici".