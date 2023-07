Nuovo info point Hera sul porta a porta a Misano Adriatico

Dal 22 luglio sarà attivato presso il Cinema Teatro Astra di Viale D’Annunzio 22 un info point, con aperture tutti i sabati, dove un incaricato della multiutility è a disposizione dei cittadini per la sostituzione delle dotazioni (bidoni/tessere), i reintegri dei sacchi e il ritiro dotazioni, consegna e sostituzione carta smeraldo da parte degli utenti con contratto già attivo. Si tratta del terzo punto di distribuzione, dove potersi procurare il kit per fare la raccolta differenziata porta a porta, che va ad aggiungersi ai due già attivi presso gli sportelli clienti Hera a Cattolica in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 31 (ex acquedotto, torrino piezometrico “fungo”), aperto il martedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle 16:30, il giovedì, venerdì dalle ore 8:00 alle 13:30 e sabato dalle 8 alle 13; o a Riccione in Viale Portofino, 13: martedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 16.30, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Si ricorda che tutte le operazioni relative alla gestione del contratto potranno essere svolte tramite il Servizio Clienti Hera 800.999.500 (numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) e/o presso gli sportelli clienti di Cattolica e Riccione.