C’è un nuovo ingresso nel Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini: a seguito dell’Assemblea collegiale, infatti, il notaio Andrea Aquilina entra in qualità di consigliere, prendendo le consegne dal collega Giannantonio Pennino, il quale ha scelto di non ricandidarsi. I restanti membri del Consiglio sono la presidente Cristina Scozzoli, il segretario Stefania Di Mauro, il tesoriere Gualfreduccio Degli Oddi e i consiglieri Massimo Albore, Silvia Deflorian, Giorgia Dondi, Antonella Odierna, Luigi Ortolani, Maria Chiara Scardovi e Roberto Scotto di Clemente.

"Da parte del Consiglio vanno il più sincero ringraziamento e gratitudine a Giannantonio Pennino, per gli anni di impegno in questo consesso, e per la passione con la quale si è sempre speso per il Notariato - le parole di Scozzoli -. Diamo anche un caloroso benvenuto al collega Aquilina, certi che si prodigherà con non minore impegno. I notai sono alleati dei cittadini, garantiscono la salvaguardia del Diritto e, attraverso questo, dei diritti dei singoli. Non a caso siamo accanto alle persone in alcuni dei momenti più importanti e delicati della vita, dall’acquisto dell’abitazione alla suddivisione dell’eredità, dal passaggio generazionale in azienda alla nomina di un amministratore di sostegno. Il Notariato è anche presidio di legalità, perché, tra tutte quelle avanzate dai professionisti, è dai notai provengono la stragrande maggioranza, oltre il 90%, delle segnalazioni di operazioni sospette all’autorità competente della Banca d’Italia. Per questo continueremo ad agire in rete con gli altri Ordini professionali e con le istituzioni per lo sviluppo di una comunità in cui il Diritto garantisca la tutela di tutti".