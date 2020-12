Tre imprenditori rilanciano contro la crisi e aprono un nuovo locale tra tradizione e innovazione

La crisi economica che morde e le restrizioni dovute alla pandemia non spengono l'entusiasmo e lo spirito imprenditoriale di Luca Drelli, Marco e Tommy Montebelli, tre soci già al timone del successo dello Chalet del Mar. Il loro locale in pochi anni si è affermato fra i simboli dell’ospitalità riccionese, ma adesso i tre soci hanno deciso di rilanciare con una seconda attività e dal porto accendono le luci anche nel salotto della Verde, al numero 109 di viale Ceccarini.

Sabato, infatti, i tre imprenditori inaugurano "Autentico", un ristorante, ma non solo, il locale è infatti pensato tra tradizione, innovazione e design, e ospita uno spazio dedicato ai cocktail e all'incontro. All’ingresso un banco di 7 metri in marmo e ottone a definire l’area dedicata agli aperitivi e all’incontro nello spirito degli anni Novanta, una delle stagioni più felici di Riccione. A fianco, dominata da una grande cantina, la zona ristorante con 80 posti a sedere e distanze già adeguate alle attuali restrizioni. E trattandosi di Riccione, non poteva mancare uno spazio-consolle per accogliere i migliori dj della collina.



Anche il menù traccia una linea immaginaria che, partendo da Riccione e dai prodotti dell'Adriatico, risale la via Emilia per raccogliere le eccellenze del territorio fino alle specialità iberiche e non solo. Al momento, a seguito delle restrizioni il locale sarà aperto dal mattino fino all'ora dell'aperitivo. Conto alla rovescia per l'inaugurazione e in alto i calici tra bollicine, le etichette emiliano romagnole e le eccellenze estere.