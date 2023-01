Le specialità abruzzesi approdano in Riviera, apre un locale con arrosticini e hamburger a km0

Arriverà in estate la catena abruzzese " Marini's" fondata dall'imprenditore 30 enne Mattia Marini. Marini's Burger nasce nel 2015 a Giuliano Teatino, un piccolo paese in provincia di Chieti. Qualità e prodotti a km0 fanno di questa hamburgeria una delle migliori in Abruzzo. Nel 2021 nonostante la pandemia il giovane imprenditore apre il suo secondo punto vendita a Francavilla al Mare ed è subito successo tanto da diventare il punto di riferimento in città per hamburger gourmet. Premiato qualche settimana fa come top 100 business award Abruzzo il giovane imprenditore nell'estate 2023 si appresta ad aprire il suo terzo punto vendita a Rimini precisamente a Marebello. "Sarà un concept con il nostro prodotto principale gli hamburger, ma porteremo anche tanto Abruzzo proponendo prodotti abruzzesi e sopratutto gli arrosticini rigorosamente sulla brace", racconta Mattia Marini.