Nuovo look per la stazione ferroviaria: al via i lavori, "Un intervento particolarmente atteso"

La data dell'atteso inizio dei lavori per la riqualificazione della stazione di Cattolica-S.Giovanni-Gabicce è fissata lunedì. Ad indicarla ufficialmente è stata la stessa Rete Ferroviaria Italiana attraverso una comunicazione all'Amministrazione cattolichina per la richiesta di occupazione temporanea, e debitamente recintata, di una parte di aree comunale da adibire a cantiere, per la logistica, lo stoccaggio dei materiali, il deposito di attrezzi e mezzi d'opera.

“Un intervento particolarmente atteso - spiega la sindaca Franca Foronchi - che ci consegnerà, grazie all’intervento di Rfi, una stazione maggiormente funzionale ed moderna. Ma soprattutto, caratterizzata dalla massima accessibilità per tutte le utenze, incluse le più deboli, con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un punto di arrivo a Cattolica che incentivi il sistema di scambio modale con l’utilizzo dei mezzi a mobilità dolce, anche attraverso di una nuova velostazione. Anche l'edificio centrale beneficerà di una riqualificazione generale, pur mantenendo la sua storicità, con la modernizzazione dell’atrio di ingresso, degli spazi per l’attesa e delle aree comuni. Con Rfi, inoltre, abbiamo già da precedenti incontri concordato la necessità di ripristinare l’utilizzo dell’area parcheggio adiacente ed attualmente non disponibile per la fruizione pubblica. Così come, anche una particolare attenzione al rispetto ed alla valorizzazione dell’area verde a monte della ferrovia dove è previsto l'accesso pedonale alla stazione”.

Nel merito degli interventi si sofferma l'assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Uguccioni. "Lunedì prenderà avvio - sottolinea l'assessore - il primo stralcio di tre stralci previsti dal progetto. I primi interventi consisteranno nell'innalzamento (allo standard H55) dell'intera banchina intermedia, la realizzazione del vano ascensore, con relativa modifica delle scale di accesso al marciapiede lato monte, la parziale demolizione e ricostruzione di un tratto di pensilina. Ed ancora, la realizzazione di percorsi tattili e l'installazione di mappe tattili sul marciapiede per la piena accessibilità delle persone con disabilità. Il tutto in una più ampia riqualificazione finalizzata a migliorare le condizioni di vivibilità, sicurezza ed integrazione modale, incentivando gli spostamenti sul territorio con mobilità attiva e trasporto pubblico, e restituire alla città uno spazio urbano accogliente e sostenibile anche da un punto di vista ambientale".

“Viene rispettata – aggiunge il dirigente Baldino Gaddi - la tempistica di massima che prevedeva per il 2023 l'avvio del cantiere, a seguito dalle preliminari verifiche geologiche ed archeologiche, dell’acquisizione di tutti i pareri sul progetto definitivo, dello sviluppo degli elaborati esecutivi, nonché dell’affidamento dei lavori. Amministrazione e Rfi si sono trovati concordi su una particolare attenzione nello svolgimento dei lavori durante il periodo estivo, tenuto conto del flusso turistico, per escludere eventuali disagi all'utenza. I lavori impegneranno Rfi per almeno un anno”.