Nuovo look per lo stadio del baseball, l’assessore Brasini: “Intitoleremo l’impianto a Rino Zangheri”

Lo ‘stadio dei Pirati’ sarà intitolato, e non poteva essere diversamente, a Rino Zangheri. Allo storico patron del baseball riminese, per 45 anni alla guida del club neroarancio, sarà infatti dedicato il diamante di via Monaco, impianto attualmente utilizzato dallo Junior Baseball Rimini e sul quale il Comune sta definendo un progetto di riqualificazione strutturale e di valorizzazione identitaria. L’intervento, che sarà affidato ad Anthea, prevede un investimento a carico del Comune di circa 200 mila euro e riguarderà infatti sia l’adeguamento dei locali presenti sotto la tribuna centrale, sia il restyling esterno dello stadio. In particolare si interverrà sugli spogliatoi principali, che saranno adeguati alle attuali norme fissate dal CONI e sotto il profilo dell’efficientamento energetico. L’ipotesi progettuale prevede anche una riqualificazione degli impianti energetici degli uffici, della sala riunioni e della sala stampa. Inoltre un locale sarà dedicato alla “Hall of fame”, un piccolo museo che possa raccontare la gloriosa storia del baseball nella città di Rimini, contrassegnata da grandi trionfi a partire dai 13 scudetti vinti. Sono in programma interventi di manutenzione straordinaria alla recinzione del campo da gioco principale e agli impianti elettrici e non da ultimo si prevede di dare una nuova ‘veste’ allo stadio, grazie alla riverniciatura con "caratterizzazione" dell'intera parete esterna dello stadio con i colori identitari del club, il nero-arancio caro a tutti gli sportivi riminesi.

“Investiamo su uno dei principali impianti sportivi della città, che oggi accoglie i ragazzi dello Junior Baseball Rimini, squadra promossa in serie A2 dopo soli tre anni e nata come settore giovanile del Rimini Baseball – commenta l’assessore allo Sport Gian Luca Brasini – Questo progetto di riqualificazione è non solo simbolicamente un investimento sul futuro: vogliamo scommettere su questi giovani, su una realtà che potrebbe essere al centro di un progetto sportivo che raccolga le forze delle società di baseball del territorio, sull’esempio fortunato della pallacanestro con l’Rbr. Ecco perché oltre ai lavori strutturali, abbiamo deciso di dare anche un segno ‘visibile’ nello stadio dei Pirati: guardiamo avanti ma senza dimenticare la grande tradizione del batti e corri riminese e la straordinaria avventura sportiva che ci ha lasciato in eredità il patron Rino Zangheri. L’idea dunque, una volta conclusi i lavori nel nuovo anno, l’intenzione dell’Amministrazione è di intitolare lo stadio dei Pirati al presidente che ha portato alto il nome di Rimini in Italia e nel mondo”.