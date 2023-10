Nuovo look per viale Ennio, l'amministrazione svela il progetto di restyling alla cittadinanza

Un’immagine turistica e un appeal rinnovati, in cui dialoghino la passeggiata sul lungomare e i viali interni a vocazione commerciale. A questa vision è sotteso il profondo intervento di rigenerazione urbana ai nastri di partenza in viale Ennio, oggetto di un incontro pubblico in programma giovedì, 19 ottobre, alle ore 17.30 presso i locali del Centro Culturale Vittorio Belli di via Italico; appuntamento a cui seguirà un secondo incontro, sempre incentrato su viale Ennio, già annunciato per il prossimo 9 novembre.

In viale Ennio, asse strategico sotto il profilo commerciale e ad accesso nobile che collega il centro di Igea Marina al lungomare, comincerà nelle prossime settimane un’opera di riqualificazione a 360 gradi dell’intero tratto a mare della ferrovia, che consegnerà alla zona nuove pavimentazioni, un rinnovato progetto delle aree verdi, nuovi arredi e punti luce. Un investimento complessivo che supera gli 800.000 euro, comprensivi di circa 200.000 euro ottenuti dalla Regione nel contesto dei ‘contributi per la riqualificazione dei centri commerciali naturali’; fine lavori prevista in tempi utili per la stagione turistica 2024.

“Un tassello importante in quel percorso di radicale rinnovamento di questa zona nevralgica di Igea Marina", ha spiegato i giorni scorsi il sindaco Filippo Giorgetti introducendo il via ai lavori, “in cui rientra l’intervento completato in piazza Merini ed a cui daremo continuità con il nuovo lungomare della zona Sud: il cui primo stralcio è in fase di presentazione alla Regione per il nuovo bando sui waterfront”.

Quella di viale Ennio sarà un'opera di rigenerazione “incentrata su un concept fortemente identitario a cominciare dalla partizione delle alberature presenti, con richiami e soluzioni estetiche ispirati a quella cultura classica tanto cara al ‘padre' di Igea Marina, Vittorio Belli". Parte integrante dell’intervento, l’individuazione di due ambiti urbani, uno proprio in prossimità del lungomare e uno a metà del tratto a mare della ferrovia, lasciati al momento volontariamente liberi a livello progettuale. "Due ideali tele bianche”, come le ha definite il primo cittadino, “due spazi di incontro e di relazioni il cui contenuto, in termini di attrezzature e arredi, sarà il prodotto di un percorso partecipato e in qualche modo coprogettato”.

Domani infatti, in sede di incontro pubblico i presenti potranno esprimersi contribuendo in maniera concreta con istanze e suggestioni di cui l’amministrazione terrà conto nell’orientare le proprie scelte su queste aree. Prevista inoltre un’illustrazione generale delle opere al via, per un appuntamento che vedrà al tavolo dei relatori la progettista, Arch. Maria Luisa Cipriani, lo stesso Sindaco Giorgetti e una rappresentanza della giunta comunale.