Il nuovo lungomare di Bellaria sarà dedicato a Raffaella Carrà, concittadina famosa e apprezzata in tutto il mondo. Anche Madrid, pochi giorni fa, aveva intitolato in tempi record una piazzetta tra i numeri 43 e 45 di Calle de Fuencarral alla memoria della showgirl che tanto amava la cultura e la lingua spagnola. E nello stesso modo, con la stessa voglia di omaggiare una romagnola doc, la poetessa sammaurese Caterina Tisselli in questi giorni ha consegnato il testo poetico su pergamena dedicato alla cantante e show girl Raffaella Carrà alla Biblioteca Comunale "A. Panzini" presieduta dal direttore Alessandro Agnoletti (consegnata alla bibliotecaria storica Morena Baietta) e all'Accademia Panziniana rappresentata dalla socia scrittrice Marcella Gasperoni (consegnata al presidente Flavio Ferrante).

La cerimonia di consegna dei due testi poetici è stata effettuata alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti del Comune di Bellaria Igea Marina il quale ha apprezzato molto le due donazioni e ha ringraziato la Tisselli per avere arricchito altre due sedi pubbliche comunali che faranno parte del bagaglio culturale e storico legato al ricordo e alla valorizzazione di una loro grande concittadina. Caterina Tisselli é rimasta molto soddisfatta per l'apprezzamento della sua poesia "Stella su di noi" che sarà esposta pubblicamente in queste due sedi del Comune di Bellaria, una donazione come testimonianza del tempo in cui viviamo e nel caro ricordo di Raffaella Carrà, una grande donna legata al mondo dello spettacolo dal "sorriso radioso nel paese universale del cuore che abbraccia ognuno di noi".