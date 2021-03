Nuovo lungomare di Cattolica, in arrivo la presentazione del progetto

Il progetto del nuovo lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica sarà presentato alla cittadinanza venerdì sera in streaming, alla presenza del sindaco Mariano Gennari. Progettisti e tecnici di Palazzo Mancini si incontrano per gli ultimi particolari in vista della diretta delle 21 sul canale YouTube del Comune. “I dettagli migliorativi apportati – anticipa il Dirigente ai Progetti speciali Baldino Gaddi – hanno consentito di innalzare la qualità del prodotto progettuale focalizzando l’attenzione sugli elementi funzionali e manutentivi. La stretta collaborazione con i progettisti ha permesso di allineare la proposta alle diverse esigenze emerse da parte degli Enti competenti ed interferenti. Nonostante le difficoltà del momento, le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, le tempistiche rimangono confermate”. Dopo la chiusura della prima conferenza dei servizi, avvenuta a metà gennaio, lo sviluppo dell’idea progettuale vincitrice ha portato alla presentazione dell’elaborato definitivo a fine dello scorso febbraio. Il prossimo step sarà, adesso, la nuova conferenza dei servizi convocata per il 24 marzo che esprimerà il parere decisorio sull'elaborato definitivo. L’obiettivo è quello di appaltare i lavori, dopo lo sviluppo del progetto esecutivo, entro l’estate ed avviare i lavori in autunno.

“Il gruppo di progettisti incaricato – spiegano Amleto e Giampiero Picerno Ceraso dello studio Medaarch – ha operato in questi mesi in strettissimo rapporto con gli uffici tecnici. Questo ha permesso di recepire, nei limiti del possibile, le istanze giunte dall'Amministrazione. Abbiamo lavorato affinché l’impianto condiviso del progetto vincitore del concorso si ritrovasse anche in questa importante fase. Una attenzione ed un atteggiamento di reciproco scambio che porterà alla migliore soluzione che la città di Cattolica merita”.

“Il lavoro non è stato poco – aggiunge il Sindaco Mariano Gennari – ma è frutto di incontri con le associazioni di categoria, con gli stakeholder, i cittadini. Abbiamo ascoltato le istanze, sono stati fatti passaggi importanti con la Sovrintendenza. Adesso ci siamo. Quello che immaginiamo è un upgrade per la città che contenga i semi che conducono alla sostenibilità, alla green economy, alla mobilità dolce e per quanto possibile alla riduzione della carrabilità. Ed in questo senso rivendico la scelta, che non è solo adeguarsi alla normativa ma guardare al futuro, dell’impossibilità di creare una doppia corsia. Abbiamo la fortuna di avere uno scenario naturale fantastico, una terrazza che ci regala meravigliosi tramonti, dobbiamo cogliere l’opportunità di creare le condizioni per dotare la città di un vero e proprio salotto di fronte al mare”.

All'incontro di presentazione intervengono il sindaco Gennari, il dirigente ai Progetti Speciali, Baldino Gaddi e progettisti Medaarch, Gianpiero ed Amleto Picerno Ceraso. Tra i punti che verranno affrontati la riduzione dei pop up commerciali, la valorizzazione del verde, la riprofilazione con l’abbassamento di alcune quote di progetto. Sarà possibile inviare quesiti tramite Whatsapp/SMS al numero di tel. 347/5448142. Lo streaming visibile attraverso i canali: youtube.com/comunedicattolica o facebook.com/comunedicattolica