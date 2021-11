Nuovo lungomare: l’Amministrazione ascolta e valuta le richieste di operatori economici e residenti

Con l’avvio dei lavori per la riqualificazione del lungomare Rasi-Spinelli, nel tratto compreso tra l’Hotel Kursaal e la via Verdi, l’Amministrazione Comunale ha avuto delle prime richieste di incontro da parte di operatori economici e residenti che insistono sul tratto interessato dal cantiere. In particolare una prima riunione si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso la Sala Giunta di Palazzo Mancini, alla presenza della Sindaca Franca Foronchi e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Enrico Ugolini, del Dirigente e dei tecnici comunali. La prima necessità che è emersa dai colloqui è quella di intavolare il percorso che porterà alla redazione di un nuovo Piano spiaggia. Un iter che si prevede possa durare all’incirca due anni e che porterebbe alla possibilità di sviluppare il progetto originario prevedendo eventuali implementazioni e miglioramenti nel prossimo futuro.

“Viene ribadito il concetto già espresso durante la campagna elettorale - spiega la Sindaca Franca Foronchi – riguardo alla necessità che il Piano Spiaggia venisse approvato prima della progettazione del nuovo lungomare di Cattolica. Ci impegniamo a portare a termine il più velocemente possibile l’iter del Piano in maniera tale da poter rimediare a quanto già previsto e mettere da subito in campo quelle implementazioni migliorative e attuabili rispetto al progetto iniziale. Il confronto su quest’opera, fondamentale per la città, rimane aperto e avremo ulteriori incontri nei prossimi mesi”.

“Siamo al lavoro per valutare delle migliorie in corso d’opera. Nel frattempo, tra quelle già individuate - aggiunge l’Assessore Ugolini - vi è l’ipotesi una modifica al materiale utilizzato per l’area carrabile del manto stradale del lungomare mentre per la parte dei Giardini De Amicis valutiamo l’ampliamento della zona dedicata al verde. In primo piano, rimane la necessità di identificare ulteriori aree di parcheggio per motorini e macchine sopratutto per la fruizione della spiaggia durante la stagione estiva. Cercheremo se possibile di trovare la giusta combinazione tra il progetto lasciato dalla precedente Amministrazione e tra le richieste di operatori e residenti. Una ulteriore esigenza che è emersa è quella di individuare una struttura idonea ad ospitare la nuova guardia medica estiva che possa essere centrale, così come è adesso, rispetto al litorale cattolichino”.