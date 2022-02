Nuovo palasport, i lavori partono con il rifacimento del viale d'ingresso

Procede spedito il progetto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Misano Adriatico, che andrà ad affiancare quello esistente. I lavori, come annunciato al termine del 2021, partiranno in primavera e nei prossimi giorni è prevista l’apertura delle buste nell’ambito della gara per l’affidamento della realizzazione. In questi giorni, intanto, sono in corso gli interventi propedeutici alla nuova opera, a partire dallo spostamento della centrale termica del palazzetto esistente.

Lunedì, invece, prenderanno il via i lavori di rifacimento del viale di ingresso all’area, punto di partenza per il completamento del polo sportivo Rossini. L’importo complessivo previsto per la realizzazione di questi primi interventi ammonta a 200 mila euro. La spesa complessiva stimata per la realizzazione del nuovo palazzetto è di 1,8 milioni di euro, di cui 300.000 euro finanziati dalla Regione e il resto a carico del bilancio comunale.

Il nuovo impianto, che avrà una capienza di pubblico di 180 persone, andrà ad occupare l’area attualmente destinata al basket scoperto, che sarà ricollocato nello spazio verde antistante al Palazzetto esistente.