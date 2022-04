Arriva un nuovo parcheggio gratis da 150 posti auto. "E in spiaggia si andrà utilizzando il trenino"

Al mare si andrà in trenino. Quando? Da brevissimo. Da dove? Da un nuovo parcheggio gratuito, con 150 posti auto disponibili, per 5.000 metri quadrati di piazzale, che verrà realizzato su un terreno di via Giuliani, a due passi dall’ospedale Infermi e dal Centro Studi. Il terreno verrà concesso ad area parking temporaneamente da Conad, che si è aggiudicata all’asta la proprietà di quell’area da 20 mila metri quadrati. A darne l’annuncio il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessora Roberta Frisoni, assieme ai vertici di Conad.

Manca ancora un passaggio, con l’approvazione della delibera di giunta, dopodiché nel giro di pochi giorni Conad punta a partire con i lavori e nel giro di qualche settimana a mettere a disposizione l’area. L’amministrazione farà il suo, c’è una fermata nelle vicinanze per la chiamata dello Shuttlemare e in più nei fine settimana ci sarà un trenino che farà da navetta da via Giuliani alla spiaggia. In più è prevista un’area dove accedere a bike e monopattini a noleggio, oltre alle piste ciclabili.

“Un ringraziamento va al gruppo Conad – dice il sindaco Sadegholvaad -, espressione di tanti nostri concittadini, con un occhio sempre attento alla città. Si tratta quindi di un parcheggio scambiatore funzionale, che rientra in quel sistema di mobilità integrato, parcheggi, shuttle, trenini, aree park&ride, capace di offrire una risposta adeguata e moderna alla domanda di sosta”. Dice Luca Panzavolta, amministratore delegato di Conad Commercianti indipendenti associati: “Quando il sindaco ci ha rappresentato questa esigenza, ci siamo immediatamente messi a diposizione per attrezzare a parcheggio pubblico gratuito l’area di via Giuliani, che è in una zona privilegiata rispetto alla zona mare, su un’arteria ad alto scorrimento. Questo in modalità provvisoria, in attesa di una più ampia trasformazione urbanistica. Ci siamo mossi in un’ottica di vicinanza e aiuto concreto ad una comunità dove viviamo e operiamo”.