Nuovo parcheggio "Tripoli", l'apertura del cantiere rischia di slittare. C'è un ricorso al Tar di Bologna

L’avvio dei cantieri per la realizzazione del nuovo parcheggio “Tripoli”, in piazza Marvelli, rischia uno slittamento. Il motivo è legato alla presentazione di un ricorso al Tar di Bologna con istanza cautelare, proposto da Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi – Consital Soc. Coop contro Comune di Rimini e nei confronti di Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l. e Consorzio Stabile Cantiere Italia. L’atto con cui l’amministrazione comunale annuncia la resistenza in giudizio e la nomina legale è stato timbrato con una delibera nell’ultima seduta di giunta e pubblicato in albo pretorio.

Cosa accadrà ora? Il ricorso è stato presentato da una delle ditte che avevano partecipato al bando per aggiudicarsi i lavori. Che ora procederà con la richiesta al Tar della sospensiva. Se questa verrà ammessa allora il cantiere sarà costretto allo stop in attesa della sentenza. Il pronunciamento sulla “sospensiva” è atteso entro la fine del mese. Un bel grattacapo per i Lavori pubblici, dato che a breve erano in agenda i primi interventi per lo spostamento dei sottoservizi, primi interventi necessari per l’avvio degli scavi necessari per realizzare i parcheggi sotterranei.

Lo scorso agosto l’amministrazione aveva annunciato per ottobre l’inizio dei primi interventi propedeutici di spostamento dei sotto servizi i lavori del parcheggio interrato Tripoli. Le prime fasi riguarderanno lo spostamento dei sotto servizi previsto da ottobre, a cui seguiranno le successive attività e lavorazioni che dovrebbero portare al completamento dell'opera per l'estate 2025.

Il parcheggio Tripoli costituisce un’infrastruttura strategica che implementerà la dotazione di soste a servizio del Parco del Mare di Rimini sud di 320 nuovi posti auto interrati. Un intervento fondamentale per la zona turistica di Marina Centro, che sarà poi completato dalla realizzazione di una nuova piazza che è al centro di un innovativo progetto di rigenerazione urbana. Il progetto prevede un investimento di circa 12,6 milioni di euro, coperti da risorse del fondo Fsc di sviluppo e coesione.