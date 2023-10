Nuovo parco giochi inclusivo a Viserba: aperto il cantiere nel giardino pubblico "Maria Rosa Pellesi"

Si arricchisce di arredi e nuove funzioni inclusive il Parco del Mare Nord con il progetto di riqualificazione del giardino pubblico "Maria Rosa Pellesi" a Viserba, dove sono partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo parco giochi. La nuova area giochi inclusiva prevede la realizzazione di uno spazio a tema marino, ricordando le origini di Viserba, ”Regina delle acque”. Il parco infatti sarà caratterizzato da una piccola struttura con gioco d'acqua e fontanella, utilizzabile da tutti i bambini.

L’area sarà attrezzata di tre altalene per bimbi di diverse età, di cui una a ‘nido’, per accogliere anche i bambini con difficoltà di deambulazione, una struttura ‘saltarello’, dove è possibile accedere anche in carrozzina con l’accompagnatore e una struttura inclusiva a barca con scivolo e arrampicata. La pavimentazione in gomma colorata consentirà il rispetto delle normative anticaduta e la completa accessibilità di tutto lo spazio giochi. Il progetto sarà completato con la sistemazione del verde nella porzione del giardino intorno all'area giochi, con la posa in opera di 20 nuove alberature e la sistemazione del prato irrigato.

Si tratta della terza area giochi inclusiva - completamente accessibile - che viene realizzata, dopo quella di piazzale Fellini, denominata “Tutti a bordo” e quella ispirata alle filastrocche di Rodari, recentemente consegnata ai cittadini, nel tratto 1 del Parco del Mare, denominato “Foresta del mare”.

I lavori per questo importante intervento a Viserba, progettato in una porzione del giardino pubblico "Maria Rosa Pellesi" in via Dati, in prossimità del recente intervento di riqualificazione del “parco del Mare Nord”, avrà un costo complessivo di oltre 162 mila euro e sarà interamente finanziato con il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità dalla Regione. I lavori, iniziati a fine settembre, si concluderanno entro la fine dell'anno.