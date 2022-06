Il nuovo parking quasi pronto per il debutto. Sarà collegato alla spiaggia con trenino e Shuttlemare

Ecco come sarà il nuovo parcheggio di via Giuliani. Pronto a sorgere lungo la strada, con ingresso direttamente dalla rotonda. La nuova area di sosta si trova su un terreno di proprietà privata, a pochi metri di distanza dall’ospedale Infermi e dal Centro studi. I lavori proseguono spediti e a breve faranno esordio 150 posti auto gratis, che potranno essere utilizzati in particolare da chi decide di trascorrere una giornata al mare. Come annunciato dall’amministrazione, il parking sarà infatti collegato direttamente con il lungo mare con una serie di servizi.

Il nuovo parcheggio sorge su una metratura di 5.000 metri quadrati, all’interno di un’area di proprietà della Conad che ha concesso la zona a uso temporaneo da adibire ad area di sosta. Dopo tutti i passaggi burocratici di giunta comunale, l’intervento è partito spedito. L’amministrazione farà il suo, c’è già pronta una fermata nelle vicinanze per la chiamata dello Shuttlemare e in più nei fine settimana ci sarà un trenino che farà da navetta da via Giuliani alla spiaggia. In più è prevista un’area dove accedere a bike e monopattini a noleggio, oltre alle piste ciclabili.