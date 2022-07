Il nuovo playground si trasforma nel Misano Basket Village con lo staff della Vl Pesaro

L’estate a Misano si tinge dei suoni, dei colori e dell’energia del basket. A partire dal 10 luglio fino al 16 ottobre, Misano è protagonista di tre lunghi mesi di eventi, iniziative, gare e spettacoli dedicati alla pallacanestro: Misano Basketball Village. Misano Basketball Village, ideato e realizzato dall’Asd Misano Pirates è un progetto di sport e comunicazione con focus sui giovani, sulla pallacanestro, sui valori e sulle emozioni che lo sport sa trasmettere. Il format propone una serie di iniziative che declinano il basket in tutte le componenti essenziali che lo contraddistinguono: la spettacolarità, il valore sociale e culturale, l’impegno formativo delle sue attività, la performance agonistica dei suoi atleti.

Dopo l’anteprima del 25 e 26 giugno con il Torneo MBV22, che ha inaugurato il nuovissimo playground del Centro sportivo Rossini di Misano con tornei di Minibasket, giovanili e con il basket integrato, a dare l’avvio ufficiale al Misano Basketball Village, sarà il momento di alta formazione sportiva con Vl Camp firmato Victoria Libertas Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dal 10 al 16 luglio a Misano appuntamento con il grande basket per i giovani atleti che vogliono approfondire gli aspetti della tecnica del basket con lo staff della Vl Basket Pesaro.

Venerdì 15 e sabato 16 luglio, dalle ore 21:30, piazza della Repubblica diventa un grande playground e un unico palcoscenico a cielo aperto, un crocevia di energia, suoni e parole. Venerdì 15 luglio appuntamento con la serata spettacolo Misano Basketball Jam insieme a Chicco Giuliani di Radio Deejay, alla crew Dunk Italy con lo spettacolo di free style e di schiacciate volanti a canestro e ai ragazzi di Misano Pirates con le esibizioni di basket ritmico, danza urbana e integrata a cura delle coreografe Valeria Fiorini e Eleonora Gennari. Ospiti speciali della serata: lo staff della VL Basket Pesaro con Walter Magnifico, Domenico Zampolini, Elio Giuliani responsabile comunicazione, l’ex cestista italo-americana e giocatrice della Nazionale Marte Alexander, la Nazionale Italiana Basket Sordi, il giornalista e scrittore Michele Pettene, co-autore del libro Basketball Journey, un’avventura on the road per riscoprire i miti e i protagonisti del basket USA (Bur Rizzoli, 2019). La serata si accende già dalle ore 20:30 con le gare e le esibizioni del basket 3x3 dei ragazzi di VL Camp e di Misano Pirates accompagnati dal dj set di Gabriele Ronchini.

Sabato 16 luglio a partire dalle ore 21,30 piazzale della Repubblica ospita uno spettacolo unico, The Playground Show, una fusione di musica, sonorità rap e hip hop, sport spettacolo e danza urbana insieme alla cantante Valentina Monetta, il rapper Irol, il dj Tony_tmax, i gruppi di ballerini Obla Squad diretti da Max Alberti e gli Sneakers diretti da Samuel Bartoletti, i ballerini Francesca Lauri, Alessandro Lauri, Carolina De Almeida e Nicolò Porcedda, e la crew Dunk Italy con lo show da Guinness dei primati di salti e schiacciate volanti a canestro mozzafiato e trick di freestyle. Lo spettacolo è ideato e diretto dal coreografo Fabrizio Masi.

Sabato 23 e domenica 24 luglio spazio alla pallacanestro giocata con The Basketball Games al Centro sportivo Rossini di Misano con il suo meraviglioso playground per tornei 3x3 e 5x5 riservati alle categorie Under 13, 14, 16 e 18 maschili e femminili e senior. I tornei sono aperti a tutti e l’iscrizione è libera.

Da fine agosto a ottobre Mbv22 ospita le iniziative del progetto di promozione sportiva per l’attività motoria e sani stili di vita, Tutti in gioco. Domenica 28 agosto i bambini scendono in spiaggia (zona 25) per il Misano Basketball Beach Party, la festa del basket sulla spiaggia con le gare di tiro a canestro insieme a qualche tuffo sulla sabbia.

Domenica 25 settembre al Centro sportivo Rossini a scendere in campo sarà tutta la famiglia per il Family Basketball Contest, giochi, gare e percorsi ludico-motori per tutti. A ottobre l’attenzione è rivolta alla sicurezza in ambito sportivo con il corso aperto a tutta la cittadinanza di Primo soccorso e Blsd per il conseguimento del brevetto all’uso del defibrillatore. Chiude il Mbv2022 il weekend dal 14 al 16 ottobre con il raduno Minibasket e il 4° Trofeo Misano Basket in Rosa, dedicato alle ragazze dai 6 ai 14 anni, che rende omaggio alla Giornata Mondiale della Bambine dell’Onu. Le iniziative sono realizzate in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico.