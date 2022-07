Il nuovo playground a due passi dal mare è un gioiello. Una nuova arena dedicata allo sport per tutti

Nasce nel cuore del nuovo Parco del Mare. Ed è destinato a diventare un nuovo simbolo e un punto di ritrovo per gli amanti e gli appassionati della pallacanestro e di sport. Nell'anno in cui l'Rbr Rimini prepara lo sbarco in serie A2, sul nuovo tratto del lungo mare, a due passi da piazzale Kennedy, è pronto al debutto il nuovo e coloratissimo playground di basket “Rimini Beach Court”, un progetto nato nel cuore del lungomare, di fianco al Belvedere, che coniuga sport e riqualificazione urbana. Il campo è nato da una collaborazione tra il Comune di Rimini, Red Bull e Moab e sarà inaugurato domenica (24 luglio), alle 16, con il Red Bull Half Court, il torneo internazionale di pallacanestro 3 contro 3 che vede confrontarsi i migliori streetballers del mondo.

Il progetto

Il playground, eccezionale opera di Truly Design Crew, è il frutto di una collaborazione tra Moab, Red Bull e il Comune di Rimini. Il campo sarà inaugurato domenica in occasione del Red Bull Half Court, il torneo internazionale vedrà le sue finali nazionali a Bologna. Con la nascita di questo nuovo playground Rimini regala ai giovani riminesi, ai turisti e agli appassionati di basket, uno spazio unico che “potenzia il nostro percorso di affiancamento alla palla a spicchi di Rimini avviata con la collaborazione tra Moab e Rinascita Basket Rimini”, spiegano i promotori.

Il torneo inaugurale

Sul nuovo lungomare si svolge la quarta tappa del Red Bull Half Court, un evento globale 3 contro 3 per gli amanti dello street basket. Disputato in più di 20 paesi in tutto il mondo, l'evento sportivo vede i migliori giocatori sfidarsi in appassionanti gare di qualificazione, per poi darsi battaglia in un'emozionante finale a Bologna il 30 luglio. Ad ogni tappa è prevista la partecipazione di 16 team maschili e 8 femminili.

Le due squadre vincitrici della Finale Nazionale volano a settembre in Egitto: è Il Cairo ad ospitare la Finale Mondiale, dove le squadre si sfidano fino all’ultimo possesso per laurearsi campioni. In Italia vengono disputate 5 tappe, oltre alla finale nazionale, di cui una appunto anche a Rimini.

Il focus del Red Bull Half Court è sull'attacco. Si avanza nel tabellone vincendo i match, ma c'è una regola particolare con cui è possibile ribaltare il risultato: il bonus "Own the Court", che assegna un vantaggio al team di ogni gruppo che ha segnato più punti.