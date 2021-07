Nuovo prestigioso incarico internazionale per il colonnello Antonio Sergi

Il colonnello Antonio Sergi, comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Rimini dopo quattro anni lascia la Romagna e vola a Parigi per andare a ricoprire un prestigioso incarico internazionale: svolgerà il ruolo di ufficiale di collegamento con la Gendarmeria nazionale francese. Il tutto nell’ambito dell’accordo tecnico tra il ministro della Difesa italiano e l’omologo transalpino sul reciproco scambio di personale e di informazioni sui metodi di formazione del personale, sulle esperienze in campo ordinativo e operativo, di testi legislativi, regolamentari e tecniche operative. Laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna, cinquantadue anni, sposato e padre di due figli, (con l’hobby della cucina), il colonnello Sergi non è nuovo alle missioni all’estero. Ha trascorso infatti più di un terzo del suo periodo di stanza a Rimini per prendere parte, in due diversi momenti, alla missione addestrativa italiana “Miadit Somalia” in Gibuti, nel Corno d’Africa. L’ufficiale, nato in Svizzera, oltre ad avere maturato una lunga esperienza in Italia, vanta appunto esperienze all’estero e conosce bene le lingue (è madre-lingua francese). Un curriculum che ne fa il candidato ideale per il ruolo che svolgerà a Parigi per conto dell’Arma nei prossimi quattro anni.