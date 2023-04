Un nuovo quartiere al posto dell'ex mercato ortofrutticolo, si punta a un concorso di idee con gli architetti

A Rimini si svolge il festival dell’architettura contemporanea dell’Emilia Romagna, con Rigenera Circolare 2023, e la città vuole essere case history dopo il Parco del Mare e piazza Malatesta. L’attenzione in tema di riqualificazione urbanistica si sta concentrando sull'ex Mercato ortofrutticolo (Moi), dove l’amministrazione pensa non solo alla realizzazione di un intervento di edilizia sociale, con una cinquantina di nuovi alloggi, ma anche a disegnare quello che potrebbe trasformarsi in un nuovo quartiere cittadino.

A spiegare la progettualità sono gli assessori alla pianificazione urbanistica Roberta Frisoni e delle politiche abitative del Comune di Rimini Kristian Gianfreda: “Ci stiamo muovendo sulle nuove progettazioni in corso che abbracciano altri comparti della città, a partire dall’area di Rimini nord e in particolare dal complesso dell'ex Mercato ortofrutticolo (Moi), lungo la via Emilia. Quell’area è candidata a finanziamenti statali nell’ambito del programma Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), per andare a realizzare un importante intervento di edilizia sociale che possa rispondere a quella che oggi è un’urgenza, andando al contempo a dare nuova vita e nuove funzioni ad aree marginali lo sottoutilizzate”.

Anche con il contributo degli ordini professionali, l’amministrazione sta ragionando sulle possibilità di intervento su un grande comparto che si inserisce in un contesto oggi non valorizzato. “Dove però non mancano servizi e che soprattutto avrà la possibilità di essere a stretto giro connesso agli altri poli di interesse della città grazie al prolungamento del Metromare – spiegano gli assessori -, che entro un paio d’anni consentirà di collegare centro storico e il mare al quartiere fieristico, diventando anche traino per la realizzazione di interventi sia di potenziamento dell’accessibilità ai servizi, sia della creazione di nuove funzioni a favore della qualità urbana e dei servizi dei cittadini”.

“Anche l’ex Moi farà parte di questo ridisegno del quadrante nord della città – dicono in conclusione -, attraverso la realizzazione di un piano di edilizia residenziale pubblica innovativo, che non si limiti a rispondere in maniera emergenziale alla domanda crescente di alloggi, ma che promuova il benessere sociale attraverso un’attenzione nella progettazione degli spazi di comunità e dei servizi. Anche per queste ragioni l’idea dell’amministrazione è di promuovere un percorso partecipativo per la progettazione di quello che immaginiamo come un nuovo quartiere, magari avviando un concorso di idee coinvolgendo l’ordine degli architetti e mettendo quindi in sinergia professionalità ed esperienze pubblico e private. Proseguire nella progettazione ci consentirebbe anche di essere pronti ad attuare l’intervento in tempi rapidi in caso venissero sbloccati i finanziamenti statali e garantire tempi rapidi di attuazione”.