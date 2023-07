Nuovo record al casello dell'autostrada, 12 mila piadine regalate ai turisti in partenza da Riccione

È una vera e propria festa quella di “Riccione Piadina” che si è svolta domenica, 9 luglio, al casello dell’autostrada per salutare i turisti in partenza e lasciare loro un dolce ricordo. Ragazzi e ragazze hanno offerto gustosi assaggi e souvenir, tra allegria, sorrisi e musica, per dire “ciao” ci rivediamo presto a Riccione. Dalle 15 alle 19 sono state regalate 12.000 confezioni di “Meraviglie di Piadina” e altrettanti assaggi di piadina e Nutella. Uno nuovo record che supera quello della scorsa domenica durante la quale erano state 10.000 le piadine distribuite.

Per la prima volta sono stati distribuiti anche circa 3.000 palloni gonfiabili di “Riccione Piadina”, da più di 25 anni il brand è attivo nella produzione di piadina romagnola. Tutti stupiti e divertiti i turisti, molti dei quali sono ripartiti salutando entusiasti con delle belle suonate di clacson. “In Romagna siete fantastici”, ha detto qualcuno, “solo a Riccione ti regalano piadina e pallone per entrare in autostrada”, “ciao Romagna mia, sei splendida”, sono i commenti sui social. La festa per salutare i vacanzieri con tutto il calore della Romagna si svolgerà anche domenica prossima.