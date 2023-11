Nuovo ricorso legale per il riconoscimento della “card docenti” al personale docente precari

Grazie alla sentenza favorevole dello scorso 4 luglio, con la quale il Tribunale di Rimini aveva accolto il ricorso di FLC CGIL Rimini, 74 lavoratori precari si erano visti riconoscere il diritto alla card docenti, al pari dei loro colleghi di ruolo, la sigla sindacale va avanti con nuovo ricorso legale per il riconoscimento della “card docenti” al personale docente precario. Il sindacato, quindi, "prosegue la rivendicazione per allargare ancora i diritti del personale docente precario" e ha messo in calendario un incontro per martedì 21 novembre alle ore 16.30 in Sala Bronzetti (presso la sede della Camera del Lavoro di Rimini in via Caduti di Marzabotto, 30). Sarà possibile richiedere il riconoscimento delle card relativamente all'ultimo quinquennio (o decennio se non si è più in servizio presso la scuola) se ora in ruolo, per i periodi in cui non si è percepita e per le annualità successive al 2021/2022 per chi aveva già aderito al primo ricorso. Durante l'assemblea, alla quale prenderà parte il Legale fiduciario CGIL avvocato Matteo Urbinati, saranno fornite tutte le informazioni per aderire al ricorso collettivo. "Ancora una volta - conclude la nota stampa del sindacato - si dovrà definire per via giudiziale quanto la contrattazione avrebbe permesso di assicurare ai lavoratori della scuola: il diritto – dovere alla formazione attraverso un riconoscimento economico pienamente e immediatamente esigibile".