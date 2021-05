Nuovo Spazio Tondelli, la sala si modella secondo gli spettacoli: il progetto

L'amministrazione comunale di Riccione incontrerà giovedì la ditta che si è aggiudicata i lavori per il nuovo Spazio Tondelli. A confermarlo l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Riccione Lea Ermeti che spiega: ";etteremo in calendario l'inizio dei lavori. Siamo arrivati insomma alla data della cosiddetta prima pietra di questa importante ristrutturazione".

L'aggiudicazione dei lavori è stata alla ditta A.T.I. P.R.L. S.R.L. per la ristrutturazione edilizia della sala per pubblico spettacolo, denominata appunto Spazio Tondelli. L'investimento complessivo è di 600 mila euro. Iniziano a prendere forma anche gli allestimenti interni come da progetto messo a punto dall'architetto Anton Luca Nannini. In particolare sono state già individuate le caratteristiche che dovranno avere le sedute per il pubblico: poltroncine ovviamente ergonomiche, 300 in posizione fissa che chiuse eventualmente potranno scomparire alla vista diventando una sorta di installazione, e 90 amovibili completamente (in gruppi di 4) che all'occorrenza possono essere conservate nei 400 metri di magazzino. Le poltroncine saranno disposte in file da 15 per 20 file, e saranno di colore antracite, così come il pavimento.

"Il colpo d'occhio sarà di pieno/vuoto avendo scelto un colore che di fatto rende lo spazio modellabile sulle esigenze sceniche del teatro moderno - spiega l'assessore Ermeti -. Il nero antracite permette l'utilizzo della sala dello Spazio Tondello come un'unica grande scena che si modella in base alle esigenze della rappresentazione e non viceversa come avviene nel teatro classico o di tradizione. Il Tondelli sarà un teatro, probabilmente il primo e unico in Italia, in cui lo spazio si modellerà e cambierà per mettersi al servizio dell'espressione teatrale stessa. Ecco che vi è stata l'esigenza di progettare uno spazio in cui anche il pubblico possa trovare collocazioni diverse in momenti diversi. La parola d'ordine è stata modellare lo spazio, allargare o ridurre le quinte, trasformare il palcoscenico per dare massimo spessore all'espressività della rappresentazione".