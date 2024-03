Nuovo sportello di “facilitazione digitale” per aiutare i cittadini con le nuove tecnologie

Si allarga la rete civica di “facilitazione digitale” con un nuovo sportello attivo alla Biblioteca Civica Gambalunga. All’interno della Biblioteca Gambalunga (primo piano) il nuovo Punto Digitale Facile offre un servizio di facilitazione che si aggiunge all’analogo servizio già attivo presso l’URP di Piazza Cavour quale parte di un più ampio progetto di promozione della cultura digitale e di accompagnamento in un processo di graduale autonomizzazione nell’utilizzo dei dispositivi digitali.

Lo sportello di facilitazione digitale è il primo di una rete di punti di facilitazione che di qui ai prossimi mesi saranno avviati e dislocati nelle diverse parti del territorio comunale. L’Amministrazione Comunale, condividendo con le diverse comunità istituzionali (Unione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia-Romagna), la consapevolezza del rischio che la crescente digitalizzazione dei processi diventi un ulteriore fattore di esclusione sociale, s’impegna, con una pluralità di misure - l’attivazione degli Sportelli in primis - nella promozione della più ampia diffusione delle competenze digitali di base. Il Punto Digitale Facile si farà promotore, inoltre, di un calendario di attività formative, di gruppo, periodicamente promosse tramite i canali social istituzionali.

Si ricorda che anche lo sportello dell’Urp (ufficio relazioni con il pubblico) è sempre operativo con il servizio per l'attivazione dello SPID negli orari di apertura dell'ufficio senza nessun tipo di prenotazione. Occorre prima registrarsi in autonomia sul sito id.lepida.it e scegliere come punto di attivazione il Comune di Rimini - Sportello URP e recarsi in ufficio (Piazza Cavour 29 - orario: da lunedì a sabato ore 9-13, martedì e giovedì anche 14-17) con gli stessi documenti utilizzati per la registrazione.

Per chi ha difficoltà a registrarsi in autonomia, l'ufficio offre anche un servizio per la registrazione. Anche in questo caso occorre rivolgersi all’ufficio portando con sé un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria (o in alternativa il certificato di attribuzione del codice fiscale), un indirizzo e-mail e uno smartphone da cui poter visualizzare la propria mail. Il servizio viene effettuato preferibilmente su prenotazione, ma se possibile anche direttamente allo sportello.

L'ufficio offre anche un servizio di facilitazione per imparare ad usare lo SPID o la CIE, per accedere ai servizi on line della pubblica amministrazione, per usare lo smartphone o i social, per navigare in internet e ricercare le informazioni on line. Il servizio viene effettuato su prenotazione ed è possibile usufruire di un'ora (con possibilità di richiedere un nuovo appuntamento per una seconda ora) per porre tutte le domande necessarie al facilitatore. Allo sportello viene comunque sempre offerta, in qualsiasi momento, un servizio informativo sui temi dei servizi on line.