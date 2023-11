Nuovo stadio: deadline scaduta, il Comune attende il progetto. "Vale la pena aspettare ancora un po'"

La deadline è scaduta a ottobre. L’amministrazione attendeva da Aurora Immobiliare “entro l’arco temporale di quattro mesi, uno studio di fattibilità conforme a quei criteri di caratterizzazione del nuovo Romeo Neri”. Ma al momento il progetto per il nuovo stadio Romeo Neri non è ancora stato consegnato. Antonio Ciuffarella, del gruppo Aurora Immobiliare, ha assicurato che questione di giorni e ci saranno aggiornamenti. Il sindaco Jamil Sadegholvaad, in sede di presentazione del bilancio comunale, è tornato a intervenire sul tema con tono fiducioso. “Siamo in attesa, la volontà era di chiudere a ottobre con la deadline, abbiamo sforato, i proponenti ci hanno chiesto tempo ulteriore. Io però dico, se ci può essere questa possibilità, vale la pena attendere uno o due mesi in più. Attendiamo ancora un po’ per poi decidere il da farsi. Ci sarà poi una valutazione dei tecnici preposti, per garantire l’interesse pubblico”.

Nel frattempo il sindaco spiega come i 2,5 milioni di euro che erano previsti a bilancio per i primi lavori di ristrutturazione dello stadio, potrebbero essere dirottati per la nuova pista di atletica. Perché se si procederà con la ristrutturazione del Neri, necessariamente dovrà essere immaginata una nuova area dedicata esclusivamente all’atletica leggera. “Uno stadio dedicato al calcio, a prescindere che lo faccia il pubblico o il privato – ha aggiunto il sindaco -, necessita dello spostamento della pista di atletica. Abbiamo progettualità e necessità per il trasloco. Abbiamo individuato due aree e su quello valuteremo. I tempi? Spero il prima possibile”.