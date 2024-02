Comune e società immobiliare tornano a parlare del nuovo stadio: studio di fattibilità promesso a breve

La società Aurora Immobiliare non ha ancora presentato formalmente alcun studio di fattibilità tecnica circa la realizzazione del nuovo stadio. Lo fa sapere il Comune di Rimini, a margine di un incontro con il proponente, guidato da Antonio Ciuffarella. La società si è impegnata a depositare la proposta entro pochissime settimane, nella giornata di venerdì, durante un incontro, definito cordiale dall'amministrazione comunale, che ha preceduto l'assistere insieme allo stadio del derby Rimini-Cesena. Il Comune aveva dato il via libera alla discussione già lo scorso maggio, quando con una nota inviata alla società, il sindaco Jamil Sadegholvaad aveva formalmente comunicato alla società Aurora Immobiliare di aver ricevuto e ritenuto meritevole di approfondimento la manifestazione d’interesse relativa allo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo stadio di Rimini.

"L’incontro con l’amministrazione comunale non è stato organizzato per la presentazione del “progetto di fattibilità”, ma si è semplicemente trattato di un saluto cordiale prima di recarsi insieme al Romeo Neri per assistere al derby. Nell’occasione sono state anche condivise le tempistiche per i prossimi passi, in funzione del progetto Romeo Neri, che si andranno a concretizzare durante le prossime settimane", ribadisconoe da parte sua in una nota il Rimini Football Club assieme ad Aurora Immobiliare.

Commenta l'avanzamento del progetto Davide Frisoni, vice coordinatore Forza Italia Rimini: “Crediamo sia giusto inserire un progetto così importante e complicato dal punto di vista dell'impatto sociale e ambientale, all'interno di una progettualità complessiva che vede presenti nello stesso quadrante l'area ex questura e la cittadella della sicurezza. Prevedere un impianto di 12/15000 posti con oltre 20.000 mq di commerciale sia molto, ma molto più impattante del progetto ASI e Cittadella della sicurezza messi insieme. Per questo motivo chiediamo l'inserimento di questo progetto dentro al Piano Urbanistico Generale, ancora da definire per colpa dell' Amministrazione Comunele che è in ritardo di cinque anni".