Nuovo stadio Neri, si va avanti: consegnate le integrazioni richieste. Entro fine mese il progetto in giunta

E’ stata rispettata la scadenza del 21 maggio, a seguito della proroga che era stata concessa dal Comune di Rimini ad Aurora Immobiliare per completare alcuni approfondimenti formali, di natura tecnico-amministrativa, rispetto al fascicolo presentato sul progetto di fattibilità per la realizzazione del nuovo stadio Romeo Neri. Come un orologio svizzero, confermano da Palazzo Garampi, il fascicolo con i documenti richiesti è stato depositato. Ora la palla passa alla commissione tecnica del Comune di Rimini che dovrà redigere, nell’arco di qualche giorno, la relazione tecnica con cui si esprimerà sulla valutazione dell’interesse pubblico sull’eventuale realizzazione dell’opera. A quel punto, una volta consegnata la relazione, il progetto di fattibilità approderà in giunta, con gli assessori capitanati dal sindaco Jamil Sadegholvaad che dovranno esprimersi con la prima votazione. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbe ottimismo circa il giudizio del gruppo tecnico, per un parere positivo, ma le certezze arriveranno nel momento in cui sarà timbrata la relazione. Relazione che dovrebbe poi approdare sul tavolo della giunta nell’arco di una decina di giorni, al massimo entro la fine del mese di maggio.

Il progetto prosegue con gli aspetti logistici già annunciati da tempo: una capienza di 12 mila posti e lo spostamento della pista di atletica che sarà trasferita in quella che sarà la cittadella dello sport in via Melucci dove troveranno posto anche i pesisti e i frisbisti che, attualmente, si allenano nelle strutture sotto le gradinate dello stadio. L’impianto è stato dimensionato su una capienza di circa 12.200 posti/spettatori al coperto, è costituito dalla tribuna principale, la tribuna distinti e dalle due curve (nord e sud). Esse definiscono 5 settori nettamente separati, con accessi e uscite indipendenti, ognuno dotato dei relativi punti ristoro e dai servizi. Tutti i posti sono progettati per avere una visuale ottimale così come richiesto dalle specifiche normative.