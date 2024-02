Nuovo stadio, progetto in stand-by da 5 mesi. L'opposizione: "Basta proclami, dove sono le carte"

I gruppi di opposizione, in consiglio comunale a Rimini, hanno ritenuto di dover fare chiarezza sul tema del futuro dello stadio e della pista di atletica depositando la richiesta di un consiglio comunale tematico. “A distanza di nove mesi dal colpo di scena del sindaco che annunciava un imprenditore disponibile a rifare lo stadio e con la promessa di uno studio con progetto entro ottobre e poi rimandato a gennaio senza vedere nulla oggi i gruppi di 'opposizione’ tutti uniti vogliono vederci chiaro e avere chiare risposte su: si farà lo stadio nuovo? Dove verrà spostata la pista di atletica?”. Incalza la minoranza. La richiesta di convoca di un consiglio sul tema porta la firma dei gruppi consiliari Gloria Lisi per Rimini, Lega, Fratelli d'Italia, 3V e misto.

“Basta con proclami dalle parole, occorre passare ai fatti per rispetto verso i tifosi, verso le società sportive che gravitano intorno allo stadio e non ultimo verso i consiglieri comunali che pretendono una risposta – scrivono i gruppi di opposizione -. Ricordiamo inoltre che la partita stadio, ci dice l'amministrazione, sia legata la partita della ex questura quindi vediamo le carte se ci sono. E se non ci sono che abbiano il coraggio di dirlo”.

“Capiamo che l'argomento scotti ma quel quadrante della città è indispensabile per una riqualificazione complessiva del quartiere – conclude la nota -. Abbiamo aspettato ma è ora che il sindaco e la giunta giochino a carte scoperte senza ulteriori rimandi. Come da normativa di legge il consiglio tematico dovrà tenersi entro la metà di marzo 2024”.