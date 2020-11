Nuovo summit comune-ambulanti su vigilanza al mercato di Riccione

Gli ambulanti non hanno ancora risposto alla proposta del Comune di Riccione per la modalità di pagamento della vigilanza al mercato del venerdì. E per trovare una soluzione, dopodomani amministrazione e commercianti si "rivedranno" in videocall. Lo annuncia il Comune, ricordando che nell'ultima riunione di giovedì scorso si era attivato per reperire i 25 addetti alla vigilanza, tra volontari e steward, che gli ambulanti avrebbero dovuto contrattualizzare per una spesa di 750 euro a mercato. Una cifra che, sottolinea il Comune, ripartita tra i circa 280 banchi avrebbe comportato una spesa di circa 3 euro a operatore del mercato. L'impegno di spesa per la vigilanza, infatti, in base alle normative in vigore contro la diffusione della pandemia, "è a carico dell'ambulante e non dell'amministrazione". Nell'ultimo summit, però, gli operatori avevano chiesto al Comune di provvedere al pagamento, emettendo successivamente un bollettino per recuperare le somme. L'amministrazione ha quindi chiesto a un'agenzia specializzata per reperire il personale per un costo di circa 3.000 euro a mercato (circa 10 euro a banco) e per firmare il contratto, ha chiesto che le associazioni di categoria inviassero per mail una conferma scritta, "che non è arrivata". Mercoledì quindi si tornerà al tavolo "perchè l'obiettivo principale è quello di poter garantire nuovamente il regolare svolgimento del mercato del venerdì", si sottolinea dal Comune. Le due opzioni "sono ancora entrambe percorribili, così come possono essere vagliate altre strade, se dalle associazioni o dagli ambulanti arriveranno proposte praticabili nel rispetto delle normative anti Covid".