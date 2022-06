Un esordio a tutto Rock, nel primo weekend oltre mille piemontesi hanno raggiunto il mare in treno

Debutto positivo per i nuovi collegamenti ferroviari tra il Piemonte e la Riviera romagnola. Nel primo weekend di servizio, sabato 18 e domenica 19 giugno, più di 1.000 piemontesi hanno scelto i nuovi treni Rock per raggiungere le spiagge di Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, con orari di partenza e tempi di viaggio studiati per sfruttare al massimo ogni giorno di vacanza. Quattro le corse previste – due il sabato e due la domenica – frutto della collaborazione tra le Regioni Emilia-Romagna e Piemonte ed effettuati da Trenitalia Tper in cooperazione con la Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia.

Partenza da Torino alle 6.20, nessuna fermata intermedia fra Piacenza e Bologna né fra Bologna e Rimini, arrivo in Romagna prima dell’ora di pranzo e destinazione finale Pesaro. Rientri programmati dopo le ore 16, con arrivo a Torino attorno alle 21. I treni circoleranno nei fine settimana fino all’11 settembre (eccetto 13 e 14 agosto per lavori sulla linea).