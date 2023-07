Obbliga i genitori a pagargli i debiti di droga: in 2 mesi "brucia" 18mila euro

Per mamma e papà quel figlio di 40 anni era oramai diventato un incubo: richieste di denaro, per pagare spacciatori e alberghi dopo che lo avevano i genitori lo avevano cacciato di casa, minacce di morte, telefonate pressanti a qualsiasi ora e tentativi di introdursi nella loro abitazione con l'unico obiettivo di trovare i soldi. Contanti che servivano all'uomo per cercare di ripianare i debiti con i pusher che, nel corso del tempo, si erano accumulati a causa della sua dipendenza dalla cocaina. Uno stillicidio che, in appena 2 mesi, aveva visto i genitori consegnarli 18mila euro finiti "bruciati" nella droga. Oramai esasperati, madre e padre avevano chiesto aiuto ai carabinieri col papà che aveva raccontato ai militari dell'Arma ogni dettaglio di quella situazione invivibile che lo aveva fatto ammalare costringendolo ad assumere psicofarmaci a causa degli attacchi d'ansia che gli provocavano le pressanti richieste del figlio.

I genitori, inoltre, nel tentativo di far perdere al 40enne il vizio della cocaina avevano provato a trovargli un lavoro lontano da Rimini e dal giro di spacciatori che frequentava ma questi non si era mai nemmeno presentato ai colloqui preferendo continuare a battere cassa. In una occasione, secondo quanto emerso, il padre era stato costretto ad accompagnare il figlio dagli spacciatori per riscattare i documenti che l'uomo aveva lasciato in pegno a fronte dell'ennesimo debito per la "neve". A seguito della denuncia, in un primo tempo al 40enne era stato imposto il divieto di contattare o avvicinare i genitori ma il provvedimento era stato ignorato dall'uomo. Visto l'aggravarsi della situazione, Il giudice per le indagini preliminari Manuel Bianchi su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo che sabato è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di stalking.