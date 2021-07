Occhiali usati per i paesi in via di sviluppo, allo stadio una raccolta da guinness dei primati

Con il Patrocinio del Comune di Rimini, si terrà Domenica 18 luglio allo Stadio Romeo Neri di Rimini il Guinness World Record "Raccolta Occhiali Usati" organizzato dal Lions Club Ariminus Montefeltro, grazie alla disponibilità del Governatore del Distretto Lions 108 A - Franco Saporetti - e di quello del Distretto 108 TB - Bruno Arato - e dei due immediati Past Governatori: Francesca Romagna Vagnoni e Gianni Tessari.

Un evento unico per Rimini e per i Lions di mezza Italia che, coordinati da Graziano Lunghi, (Ambasciatore per la raccolta degli occhiali usati) saranno presenti in gran numero domenica, sin dalle prime ore della mattinata, per partecipare alle operazioni di posizionamento a catena, degli oltre 44.000 paia di occhiali usati che sono stati raccolti e donati da tutti i club dei due distretti al "Centro Italiano Lions degli Occhiali Usati".

Ogni singola fase di esecuzione e svolgimento della kermesse, verrà ripresa dai droni messi a disposizione per l'occasione dalla società riminese DroneBase, che voleranno continuativamente sulla pista di atletica, sino a quando il Notaio Barbara Ciacci di Rimini e due Pubblici Ufficiali, non avranno concluso tutte le operazioni di verifica e certificazione dell'auspicato Guinness World Record.

Gli occhiali utilizzati per il Guinness verranno poi inviati al Centro Italiano Lions degli Occhiali Usati che da 17 anni opera per raccogliere occhiali da vista, da tutti coloro che non ne fanno più uso. Questi vengono poi puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi distribuiti dai volontari Lions ad organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.