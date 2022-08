Occupazione di suolo pubblico, Santarcangelo approva la riduzione del canone ordinario fino a fine anno

Approvata nei giorni scorsi dalla Giunta la riduzione del canone per l’occupazione di suolo pubblico: stabilita una decurtazione pari al 40% del canone ordinario fino a fine anno per pubblici esercizi, attività di artigianato produttivo alimentare e negozi che espongono la propria merce. In particolare, la riduzione del Canone unico patrimoniale (ex Cosap) decorre dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, per un totale di nove mesi che a differenza dei primi tre dell’anno non erano coperti dall’esonero statale. La scelta di decurtare il canone ordinario invece della parte che riguarda le occupazioni richieste mediante le procedure semplificate previste dai disciplinari Covid permette, inoltre, di sostenere un maggior numero di attività economiche. La delibera della Giunta dà seguito al confronto con le associazioni di categoria, che nei mesi scorsi avevano avanzato questa richiesta – condivisa nell’ultimo incontro con l’Amministrazione comunale a luglio – come principale provvedimento a sostegno delle attività interessate, alla luce delle difficoltà legate alle chiusure disposte per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e, soprattutto, della congiuntura economica attuale.