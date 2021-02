Officine Bologna-Rimini, Cgil ha deciso : "Serve uno sciopero bis"

Nuovo sciopero in arrivo nelle officine di manutenzione dei treni di Bologna e Rimini: dopo lo stop dello scorso 22 gennaio, la Filt-Cgil ha indetto una nuova giornata di lotta: dalle 21.01 del prossimo 21 marzo alle 20.59 del giorno dopo. Dunque, 24 ore di sciopero. E' stato proclamato da poco e "serve per riaprire una discussione a livello locale su questi due stabilimenti che al momento manca", spiega alla 'Dire' Francesco Donini.

La Cgil si è mobilitata per segnalare che, causa effetti della pandemia, i piani di sviluppo e investimento sulle due officine (le ex Ogr) non sarebbero più certi; gli accordi che li prevedevano sarebbero stati messi in discussione: le sedi di Bologna e Rimini "sono sparite dalle slide che elencano i programmi degli investimenti previsti e da effettuare", spiegava Donini a gennaio. E assieme alla Cgil si mobilitarono allarmati i partiti, tanto che ieri in Regione c'è stato un pronunciamento unanime per sollecitare un intervento del Governo a tutela dei due stabilimenti. "Un secondo sciopero serve perché dopo il primo non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale da Trenitalia, c'è una sorta di stallo. Anche per questo- dice Donini- la sollecitazione di tutta la politica regionale è molto importante. Perché l'attenzione a questa tema resta centrale, bisogna continuare a tenerlo sotto i riflettori", raccomanda il dirigente della Filt-Cgil. La Fit-Cisl parlò invece, anche nei confronti dei partiti, di allarmi ingiustificati chiedendo di non strumentalizzare i lavoratori (sulle due sedi operano quasi 300 persone), ma dalla Cgil si ribadisce che a livello nazionale le sigle sindacali sono compatte nel chiedere che ci siano garanzie su questa vertenza. E la Filt aveva chiesto che lo sciopero bis vedesse l'unità dei sindacati, che però resta ancora da trovare. (Agenzia Dire)