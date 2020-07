Offre droga a due agenti libero dal servizio, spacciatore violento arrestato

Ha sbagliato completamente la scelta dei potenziali clienti uno spacciatore nigeriano 21enne, clandestino in Italia e già noto alle forze dell'ordine, quando ha offerto della droga a due ragazzi che passeggiavano sul lungomare Tintori. A vedersi offrire la droga, infatti, erano due agenti della polizia di Stato libero dal servizio che erano stati avvicinati dallo straniero promettendo loro della cocaina. Fingendo di accettare, i poliziotti hanno seguito il pusher in spiaggia per concludere la trattativa e quando il 21enne ha estratto tre involucri di cellophane chiedendo in cambio 50 euro si sono qualificati. Capendo di essere finito in trappola, il nigeriano ha tentato la fuga me è stato inseguito e bloccato. Nonostante questo, il malvivente ha opposto una strenua resistenza iniziando a tirare calci e pugni che hanno ferito allo zigomo uno degli agenti mentre, sul posto, sono accorsi i colleghi. Ammanettato, il nigeriano è stato portato in Questura mentre l'agente è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 3 giorni. Dopo una notte in camera di sicurezza, il nigeriano è stato processato per direttissima con le accuse di spaccio, resistenza e lesioni personali e condannato a 9 mesi con la sospensione della pena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.