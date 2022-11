Per ogni prodotto venduto l'azienda dona 1 euro al canile, un gesto di solidarietà in vista del Natale

In vista delle imminenti festività Natalizie, l’azienda elicicola Demetra ha messo in cantiere un’iniziativa solidaristica a favore degli ospiti dei canili comunali di Rimini e Vallecchio. L’iniziativa, valida dal 1° dicembre al 31 gennaio 2023, prevede la donazione di 1 euro per ogni prodotto venduto (online e offline). Al termine di questi due mesi, poiché la gestione del canile non può, per statuto, ritirare donazioni cash, lo staff di Demetra, con la cifra raccolta, provvederà ad acquistare beni materiali secondo le indicazioni della responsabile della struttura (cibo, coperte, antipulci, giochi).

L’azienda Demetra è uno dei più grandi allevamenti di elicicoltura dell’Emilia Romagna (un ettaro di terreno interamente dedicato alle chiocciole). L’allevamento, oltre ad essere gestito con la tecnica ‘a ciclo naturale’ biologica, è interamente “no-stress” e “cruelty-free”, ovvero studiato nei minimi dettagli per il benessere della lumaca che viene alimentata con ortaggi biologici coltivati nel suo habitat senza l’utilizzo di agenti chimici né pesticidi.