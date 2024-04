Ok alla prima Comunità Energetica, si inizia con sei fotovoltaici. Lisi: "Si è perso troppo tempo"

Un risparmio stimato di 143 euro annui per famiglia e di circa 40.000 euro per Rimini grazie all'autoconsumo. Arriva il disco verde in commissione al progetto sulla prima Comunità energetica della città. "Un'iniziativa innovativa - spiega il Comune - che ha lo scopo di fornire vantaggi ambientali, economici e sociali attraverso la produzione di energia rinnovabile per edifici comunali e per oltre 2.000 famiglie. Più nel dettaglio si tratta della proposta di partenariato pubblico-privato presentata dalla società Plangreen 2E e Plangreen per la realizzazione di sei impianti fotovoltaici su edifici e aree comunali: il tetto dell'associazione Parco Marecchia in via de Warthema; la copertura della palestra Casa del Volley in via Bidente; lo stabile della Polisportiva Celle in viale Euterpe; il centro sportivo Sara Brancia in via Aleardo Aleardi; la copertura della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta in via Sforza; la parte comunale del parcheggio del centro commerciale Le Befane. Nessun consumo di suolo, dunque, per produrre energia rinnovabile per la comunità, con una potenza installata complessiva di 1,75 megawatt. L'adesione alla Cer per i partecipanti è gratuita e senza vincoli, garantendo flessibilità e nessun rischio economico. L'iniziativa delude non poco il gruppo consiliare Gloria Lisi che "da subito ha creduto nelle Cer" proponendole già in campagna elettorale. La delibera arriva infatti con due anni di ritardo: "Avete non solo perso tempo, non avete permesso che i cittadini potessero avere dei risparmi nelle loro bollette". (fonte: agenzia Dire)